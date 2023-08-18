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"Вызывает сожаление": Молдова о санкциях РФ в ответ на высылку дипломатов из Кишинева

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кремль запретил въезд некоторым официальным лицам Молдовы в качестве "ответной меры" на сокращение штата посольства России в Молдове. Это решение вызывает сожаление в Кишиневе.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Игорь Захаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Соответствующее решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не впервые прибегают к подобным мерам. Молдова по-прежнему твердо привержена противодействию дестабилизирующим действиям", - заявили в министерстве.

Там отметили, что решение Молдовы установить паритет сотрудников дипломатических миссий России в Кишиневе и Молдовы в Москве молдавские власти приняли вследствие неоднократного вмешательства России во внутренние дела республики.

"Эта мера (установление паритета - ред.) соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал Захаров.

Как именно отреагировала РФ

Сегодня, 18 августа, посла Молдовы в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД России. Там ему выразили "протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений" в Молдове. 

В ответ на этот шаг российские власти запретили въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдовы.

В список попали 18 депутатов от партии "Действие и солидарность", которую ранее образовала президент страны Майя Санду. Кроме депутатов, въезд в Россию запретили главе Ассоциации независимой прессы Петру Маковею и заместителю главы Пограничной полиции Олегу Букетару.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что на крыше российского посольства в Кишиневе ежегодно растет количество тарелок и передающих устройств. Спецслужбы используют их для слежки.

Шпионское оборудование на помещении диппредставительства размещают сотрудники российского Главного разведывательного управления.

После этого Молдова решила сократить численность персонала посольства России в Кишиневе. Недавно часть дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове улетела к себе на родину.

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