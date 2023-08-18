"Викликає жаль": Молдова про санкції РФ у відповідь на висилку дипломатів із Кишинева
Кремль заборонив в'їзд деяким офіційним особам Молдови як "захід у відповідь" на скорочення штату посольства Росії в Молдові. Це рішення викликає жаль у Кишиневі.
Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ігор Захаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Відповідне рішення російської сторони викликає жаль, російська влада не вперше вдається до подібних заходів. Молдова, як і раніше, твердо прихильна протидії дестабілізуючим діям", - заявили в Міністерстві.
Там зазначили, що рішення Молдови встановити паритет співробітників дипломатичних місій Росії в Кишиневі та Молдови в Москві молдовська влада ухвалила внаслідок неодноразового втручання Росії у внутрішні справи республіки.
"Цей захід (встановлення паритету - ред.) відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказав Захаров.
Як саме відреагувала РФ
Сьогодні, 18 серпня, посла Молдови в Москві Ліліана Дарія викликали в МЗС Росії. Там йому висловили "протест у зв'язку з нічим не обґрунтованим рішенням офіційного Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ" у Молдові.
У відповідь на цей крок російська влада заборонила в'їзд до Росії кільком офіційним особам Молдови.
До списку потрапили 18 депутатів від партії "Дія і солідарність", яку раніше утворила президент країни Мая Санду. Крім депутатів, в'їзд у Росію заборонили голові Асоціації незалежної преси Петру Маковею і заступнику голови Прикордонної поліції Олегу Букетару.
Що цьому передувало
Раніше стало відомо, що на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби використовують їх для стеження.
Шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.
Після цього Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства Росії у Кишиневі. Нещодавно частина дипломатів і співробітників посольства Росії в Молдові полетіла до себе на батьківщину.
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