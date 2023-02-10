Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад 70 ракет, з них 60 збили сили ППО. Він додав, що цілями ворога були цивільна інфраструктура та звичайні українці.

За його словами, внаслідок ракетних ударів є жерти. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заперечують цю інформацію і зазначають, що ракета пролетіла за 35 км від кордону.

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