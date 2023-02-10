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Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пролет российских ракет через Молдову и Румынию сегодня является вызовом НАТО и коллективной безопасности. Мир должен остановить российский террор.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", - сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что во время сегодняшней атаки Россия выпустила более 70 ракет, из них 60 сбили силы ПВО. Он добавил, что целями врага были гражданская инфраструктура и обычные украинцы.

По его словам, в результате ракетных ударов есть жертвы. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря.

Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию и отмечают, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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