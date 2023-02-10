ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 14:39
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Проліт російських ракет сьогодні через Молдову та Румунію є викликом НАТО та колективній безпеці. Світ повинен зупинити російський терор.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад 70 ракет, з них 60 збили сили ППО. Він додав, що цілями ворога були цивільна інфраструктура та звичайні українці.

За його словами, внаслідок ракетних ударів є жерти. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заперечують цю інформацію і зазначають, що ракета пролетіла за 35 км від кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ракетный удар Молдова Румунія НАТО Війна в Україні
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм