Викладачку університету викрили у співпраці з ФСБ: коригувала удари по Одещині

Ілюстративне фото: викладачку університету викрили у співпраці з ФСБ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України затримала доцентку місцевого університету, яка працювала агенткою ФСБ у місті Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляє відомство, жінка коригувала атаки російських військ по місту та вербувала українських військовослужбовців для співпраці з російською спецслужбою.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки ФСБ, яка діяла в Одесі. Зловмисниця коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Фігурантку затримали перед її виїздом до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії. У неї вилучили квитки на автобус, смартфон та планшет із підготовленими звітами для ФСБ.

За даними слідства, 52-річна доцентка університету потрапила в поле зору російської сторони після закликів у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю їй пообіцяли посаду викладачки в московському виші.

Основними завданнями агентки були пошук місць тимчасової дислокації Сил оборони, зокрема оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ. Вона також намагалася втертися в довіру до військових, щоб створити мережу інформаторів.

"Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше ми писали, що у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

