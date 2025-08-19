Не викидайте шкірку від лосося: топ-5 причин їсти цей суперфуд

Чим корисна

Гарне джерело білка

Шкіра лосося є гарним джерелом білка. У 15 г містить 10 г білка. Цей білок може допомогти відновити тканини та збільшити м’язову масу.

Джерело омега-3 жирних кислот та жирів

Шкіра лосося є гарним джерелом поліненасичених жирів, зокрема омега-3 жирних кислот, хоча точна кількість залежить від виду лосося.

Омега-3 жирні кислоти пов'язані зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера та інших когнітивних розладів, що потенційно допомагає покращити функцію мозку.

Шкіра є зовнішнім шаром риби, який служить місцем зберігання жирів, що допомагають регулювати температуру тіла в холодній воді. Ці жири, включно з докозагексаєновою (DHA) та ейкозатетраєновою (EPA) кислотами, є критично важливими для здоров'я серця і мозку.

Сприяє здоров'ю кісток і суглобів

Білок, вітамін D та омега-3 жирні кислоти, що містяться у шкірі лосося, можуть покращити здоров'я кісток і суглобів. Вітамін D необхідний для засвоєння кальцію, який життєво важливий для підтримки здоров'я кісток.

Знижує ризик раку

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в шкірі лосося, можуть допомогти знизити ризик розвитку певних видів раку, зменшуючи запалення та підтримуючи здоров'я клітин.

Підтримує здоров'я шкіри та волосся

Білок шкірки лосося, омега-3, антиоксиданти та інші поживні речовини можуть позитивно впливати на здоров'я шкіри та волосся. Омега -3 допомагають підтримувати еластичність шкіри, зволоження та загальний вигляд.

Як їсти шкіру лосося

Готуйте перед вживанням

Шкіру лосося можна їсти разом з філе лосося або окремо. Обов’язково готуйте шкіру лосося перед вживанням, щоб зменшити ризик харчового отруєння.

Смаження або запікання

Її часто обсмажують, готують на грилі або сковороді разом з філе лосося. Смаження або приготування на грилі дають хрустку та скоринку шкірі.

Щоб запекти, покладіть шкіру на деко та злегка змастіть олією. Запікайте 10-15 хвилин при 180-200 °C до золотистої скоринки.

Якщо шкірка хрустка, її можна їсти так само, як чіпси. Однак, якщо вона м’яка, її можна нарізати та поєднувати з рибою та соусами.

Хрустка шкіра - найбезпечніший варіант для приємного смаку, бо у сирій можуть бути бактерії, якщо риба не дуже свіжa.