Не викидайте бананову шкірку: ось чим вона корисна і як її їсти

Бананова шкірка - не просто сміття, а багатий на вітаміни та антиоксиданти продукт. Дізнайтеся, як правильно її їсти і які користь вона може принести вашому організму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Як правильно їсти

Шкірку зазвичай не їдять сирою, бо вона жорстка і гіркувата. Її можна:

варити або тушкувати - у супах або рагу

смажити на сковороді - після нарізання на смужки, можна додати спецій

запікати - разом із фруктами або в десертах

змішувати у смузі - після очищення від грубих жилок шкірка додає кремовість і клітковину

Обов’язково добре мийте шкірку, щоб зняти пестициди та бруд. Краще використовувати органічні банани, якщо плануєте їсти шкірку.

Почніть з невеликої кількості, щоб перевірити, чи не виникає розлад травлення.

Чим корисна

Багата на клітковину

Дієтолог Ейвері Зенкер розповіла, що бананова шкірка містить багато клітковини, як розчинної, так і нерозчинної. П риблизно від 3 до 7 г клітковини на 100 г шкірки.

Клітковина підтримує травлення, допомагає відчувати ситість і сприяє регулярному випорожненню кишечника.

Містить калій та інші електроліти

Шкірка одного банана містить близько 1025 міліграмів калію. Це майже 40% рекомендованої добової норми і більше калію, ніж ви знайдете всередині фрукта.

Калій - це важливий мінерал та електроліт, який відіграє важливу роль у балансі рідини та артеріальному тиску. Підвищене споживання калію може допомогти в боротьбі з високим кров’яним тиском.

Шкірка також містить інші корисні мінерали, такі як магній, кальцій, залізо та цинк.

Антиоксиданти

Бананові шкірки багаті на антиоксиданти, такі як поліфеноли, флавоноїди, антоціани та каротиноїди. Кількість багатьох з яких збільшується в міру дозрівання шкірки.

Поліфеноли, що містяться в банановій шкірці, мають протизапальні та антиоксидантні властивості, які можуть знизити ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та навіть деяких видів раку.

Певні каротиноїди, такі як лютеїн, альфа-каротин та бета-каротин, також підтримують здоров'я очей та шкіри.

Підтримують здоровий рівень холестерину

Клітковина в банановій шкірці може зв'язуватися з холестерином у травному тракті, допомагаючи виводити його з організму. Поліфеноли в банановій шкірці також можуть відігравати певну роль у підтримці здорового рівня холестерину.

Підтримка здорового рівня холестерину в довгостроковій перспективі може сприяти загальному здоров'ю серця, особливо в поєднанні зі збалансованим харчуванням та регулярними фізичними вправами.

Покращує настрій та сон

Бананові шкірки містять триптофан - амінокислоту, що бере участь у виробленні серотоніну, а це ключовий нейромедіатор, який допомагає регулювати настрій.