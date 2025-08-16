Не выбрасывайте банановую кожуру: вот чем она полезна и как ее есть
Банановая кожура - не просто мусор, а богатый витаминами и антиоксидантами продукт. Узнайте, как правильно ее есть и какую пользу она может принести вашему организму.
Как правильно есть
Кожуру обычно не едят сырой, потому что она жесткая и горьковатая. Ее можно:
- варить или тушить - в супах или рагу
- жарить на сковороде - после нарезания на полоски, можно добавить специй
- запекать - вместе с фруктами или в десертах
- смешивать в смузи - после очистки от грубых жилок кожура добавляет кремовость и клетчатку
Обязательно хорошо мойте кожуру, чтобы снять пестициды и грязь. Лучше использовать органические бананы, если планируете есть кожуру.
Начните с небольшого количества, чтобы проверить, не возникает ли расстройство пищеварения.
Чем полезна
Богата клетчаткой
Диетолог Эйвери Зенкер рассказала, что банановая кожура содержит много клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой. Примерно от 3 до 7 г клетчатки на 100 г кожуры.
Клетчатка поддерживает пищеварение, помогает чувствовать сытость и способствует регулярному опорожнению кишечника.
Содержит калий и другие электролиты
Кожура одного банана содержит около 1025 миллиграммов калия. Это почти 40% рекомендуемой суточной нормы и больше калия, чем вы найдете внутри фрукта.
Калий - это важный минерал и электролит, который играет важную роль в балансе жидкости и артериальном давлении. Повышенное потребление калия может помочь в борьбе с высоким кровяным давлением.
Кожура также содержит другие полезные минералы, такие как магний, кальций, железо и цинк.
Антиоксиданты
Банановые кожуры богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, флавоноиды, антоцианы и каротиноиды. Количество многих из которых увеличивается по мере созревания кожуры.
Полифенолы, содержащиеся в банановой кожуре, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.
Определенные каротиноиды, такие как лютеин, альфа-каротин и бета-каротин, также поддерживают здоровье глаз и кожи.
Поддерживают здоровый уровень холестерина
Клетчатка в банановой кожуре может связываться с холестерином в пищеварительном тракте, помогая выводить его из организма. Полифенолы в банановой кожуре также могут играть определенную роль в поддержании здорового уровня холестерина.
Поддержание здорового уровня холестерина в долгосрочной перспективе может способствовать общему здоровью сердца, особенно в сочетании со сбалансированным питанием и регулярными физическими упражнениями.
Улучшает настроение и сон
Банановые кожуры содержат триптофан - аминокислоту, участвующую в выработке серотонина, а это ключевой нейромедиатор, который помогает регулировать настроение.
Магний и триптофан, содержащиеся в банановой кожуре, могут помочь улучшить сон.
