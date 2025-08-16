ua en ru
Не выбрасывайте банановую кожуру: вот чем она полезна и как ее есть

Суббота 16 августа 2025 16:03
Не выбрасывайте банановую кожуру: вот чем она полезна и как ее есть Можно ли есть банановую кожуру (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Банановая кожура - не просто мусор, а богатый витаминами и антиоксидантами продукт. Узнайте, как правильно ее есть и какую пользу она может принести вашему организму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.

Как правильно есть

Кожуру обычно не едят сырой, потому что она жесткая и горьковатая. Ее можно:

  • варить или тушить - в супах или рагу
  • жарить на сковороде - после нарезания на полоски, можно добавить специй
  • запекать - вместе с фруктами или в десертах
  • смешивать в смузи - после очистки от грубых жилок кожура добавляет кремовость и клетчатку

Обязательно хорошо мойте кожуру, чтобы снять пестициды и грязь. Лучше использовать органические бананы, если планируете есть кожуру.

Начните с небольшого количества, чтобы проверить, не возникает ли расстройство пищеварения.

Чем полезна

Богата клетчаткой

Диетолог Эйвери Зенкер рассказала, что банановая кожура содержит много клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой. Примерно от 3 до 7 г клетчатки на 100 г кожуры.

Клетчатка поддерживает пищеварение, помогает чувствовать сытость и способствует регулярному опорожнению кишечника.

Содержит калий и другие электролиты

Кожура одного банана содержит около 1025 миллиграммов калия. Это почти 40% рекомендуемой суточной нормы и больше калия, чем вы найдете внутри фрукта.

Калий - это важный минерал и электролит, который играет важную роль в балансе жидкости и артериальном давлении. Повышенное потребление калия может помочь в борьбе с высоким кровяным давлением.

Кожура также содержит другие полезные минералы, такие как магний, кальций, железо и цинк.

Антиоксиданты

Банановые кожуры богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, флавоноиды, антоцианы и каротиноиды. Количество многих из которых увеличивается по мере созревания кожуры.

Полифенолы, содержащиеся в банановой кожуре, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.

Определенные каротиноиды, такие как лютеин, альфа-каротин и бета-каротин, также поддерживают здоровье глаз и кожи.

Поддерживают здоровый уровень холестерина

Клетчатка в банановой кожуре может связываться с холестерином в пищеварительном тракте, помогая выводить его из организма. Полифенолы в банановой кожуре также могут играть определенную роль в поддержании здорового уровня холестерина.

Поддержание здорового уровня холестерина в долгосрочной перспективе может способствовать общему здоровью сердца, особенно в сочетании со сбалансированным питанием и регулярными физическими упражнениями.

Улучшает настроение и сон

Банановые кожуры содержат триптофан - аминокислоту, участвующую в выработке серотонина, а это ключевой нейромедиатор, который помогает регулировать настроение.

Магний и триптофан, содержащиеся в банановой кожуре, могут помочь улучшить сон.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

