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Вік не перешкода. Які вакансії пропонують пенсіонерам і скільки можна зробити

Яку роботу пропонують пенсіонерам (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Зараз в Україні 10,3 мільйона пенсіонерів, із них продовжують працювати 2,8 мільйона осіб. Такі дані наводить Пенсійний фонд України станом на 1 січня 2025 року.

РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про те, яку роботу пропонують пенсіонерам і скільки можна заробити.

Яку роботу пропонують пенсіонерам

Зараз на сайті понад 91 тисяча вакансій, із них - 5 583 пропозицій роботи для пенсіонерів. Найбільше їх у сфері робітничих спеціальностей та виробництва - 1 639. Серед наявних пропозицій роботи:

  • комплектувальник товарів - 24-28 тисяч гривень;
  • слюсар - 21 тисяча гривень;
  • електромеханік - 30-40 тисяч гривень;
  • радіоелектронік - 30-40 тисяч гривень;
  • фасувальник - 25 тисяч гривень;
  • збиральник меблів - 18-22 тисячі гривень;
  • електрик - 17 550 гривень; 
  • пекар - 20-24 тисячі гривень. 

Друга за кількість пропозицій для пенсіонерів - сфера обслуговування, там зараз 1 153 вакансії. Найбільше пропозицій:

  • кур'єр - 16-30 тисяч гривень;
  • прибиральник - 36-45 тисяч гривень;
  • посудомийник - 18-21 тисяча гривень;
  • санітарка, молодша сестра - 11 500 гривень;
  • паркувальник - 8 800 - 9 400 гривень;
  • вихователь дошкільного відділення - 8 500 - 11 000 гривень;
  • швачка - 15-25 тисяч гривень.


Вакансії для пенсіонерів (скриншот сайту Work.ua)

Третя у рейтингу із кількості вакансій - сфера транспорту та автобізнесу. Зараз там 951 пропозиція роботи. Пенсіонерам доступні наступні вакансії:

  • водій таксі - 25-50 тисяч гривень;
  • водій міжнародних перевезень - 50-100 тисяч гривень;
  • водій-експедитор - 22 тисячі гривень;
  • далекобійник - 40-47 тисяч гривень;
  • автослюсар - 15-35 тисяч гривень.

Також багато пропозицій у сфері логістики та ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності) - 662 вакансії, будівництво та архітектура - 511, роздрібна торгівля - 458, медицина та фармацевтика - 404, бухгалтерія та аудит - 299.

Зазначимо, що більшість вакансій, які пропонують пенсіонерам, це "чоловічі" спеціальності. Це може бути спричинено тим, що значна частина чоловіків працездатного віку зараз залучена на фронті й тому бракує працівників.

Пропозиція працевлаштування для пенсіонерів (скриншот сайту Work.ua)

Чи впливає працевлаштування на розмір пенсії

Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують вищі виплати. За даними ПФУ, середній розмір пенсій становить 5 789,05 гривень, а у тих, хто працює - 6 302,76 гривні. Протягом минулого року виплати працевлаштованим працівникам зросли на 11,3% (на 641,71 гривні), а решті - на 7,5% (на 403,8 гривні).

Додамо, що торік влітку Центр Разумкова провів опитування про те, як українці ставлять до ймовірного підвищення пенсійного віку та до скількох років вони готові працювати.

58% опитаних вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки і переважатимуть можливий позитив, а 16% відповіли, що ці зміни можуть мати однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.

Третина опитаних відповіли, що готові працювати до 60 років, 12% - до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. А 20% зізнались, що взагалі не можуть або не готові працювати.

Раніше ми писали про те, які вакансії пропонують людям з інвалідністю та у якій сфері їх найбільше.

Читайте також про те, що за рік в Україні зросли зарплати на 18%. Тепер середній заробіток становить 23 тисячі гривень. Разом із тим, оплата праці знизилась у працівників IT-сфери, наприклад, HTML-верстальники отримують на 9% менше, а Javascript-програмісти - на 18%.

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