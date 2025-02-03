Вік не перешкода. Які вакансії пропонують пенсіонерам і скільки можна зробити

Зараз в Україні 10,3 мільйона пенсіонерів, із них продовжують працювати 2,8 мільйона осіб. Такі дані наводить Пенсійний фонд України станом на 1 січня 2025 року.
РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про те, яку роботу пропонують пенсіонерам і скільки можна заробити.
Зараз на сайті понад 91 тисяча вакансій, із них - 5 583 пропозицій роботи для пенсіонерів. Найбільше їх у сфері робітничих спеціальностей та виробництва - 1 639. Серед наявних пропозицій роботи:
Друга за кількість пропозицій для пенсіонерів - сфера обслуговування, там зараз 1 153 вакансії. Найбільше пропозицій:
Вакансії для пенсіонерів (скриншот сайту Work.ua)
Третя у рейтингу із кількості вакансій - сфера транспорту та автобізнесу. Зараз там 951 пропозиція роботи. Пенсіонерам доступні наступні вакансії:
Також багато пропозицій у сфері логістики та ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності) - 662 вакансії, будівництво та архітектура - 511, роздрібна торгівля - 458, медицина та фармацевтика - 404, бухгалтерія та аудит - 299.
Зазначимо, що більшість вакансій, які пропонують пенсіонерам, це "чоловічі" спеціальності. Це може бути спричинено тим, що значна частина чоловіків працездатного віку зараз залучена на фронті й тому бракує працівників.
Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують вищі виплати. За даними ПФУ, середній розмір пенсій становить 5 789,05 гривень, а у тих, хто працює - 6 302,76 гривні. Протягом минулого року виплати працевлаштованим працівникам зросли на 11,3% (на 641,71 гривні), а решті - на 7,5% (на 403,8 гривні).
Додамо, що торік влітку Центр Разумкова провів опитування про те, як українці ставлять до ймовірного підвищення пенсійного віку та до скількох років вони готові працювати.
58% опитаних вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки і переважатимуть можливий позитив, а 16% відповіли, що ці зміни можуть мати однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.
Третина опитаних відповіли, що готові працювати до 60 років, 12% - до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. А 20% зізнались, що взагалі не можуть або не готові працювати.
Раніше ми писали про те, які вакансії пропонують людям з інвалідністю та у якій сфері їх найбільше.
Читайте також про те, що за рік в Україні зросли зарплати на 18%. Тепер середній заробіток становить 23 тисячі гривень. Разом із тим, оплата праці знизилась у працівників IT-сфери, наприклад, HTML-верстальники отримують на 9% менше, а Javascript-програмісти - на 18%.
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