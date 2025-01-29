Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на 1 січня

Фото: пенсія працюючих пенсіонерів зросла до 6,3 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 1 січня 2025 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,8 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).