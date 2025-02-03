Возраст не помеха. Какие вакансии предлагают пенсионерам и сколько можно заработать

Сейчас в Украине 10,3 миллиона пенсионеров, из них продолжают работать 2,8 миллиона человек. Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины по состоянию на 1 января 2025 года.
РБК-Украина со ссылкой на Work.ua рассказывает о том, какую работу предлагают пенсионерам и сколько можно заработать.
Сейчас на сайте более 91 тысячи вакансий, из них - 5 583 предложений работы для пенсионеров. Больше всего их в сфере рабочих специальностей и производства - 1 639. Среди актуальных предложений работы:
Вторая по количеству предложений для пенсионеров - сфера обслуживания, там сейчас 1 153 вакансии. Больше всего предложений:
Вакансии для пенсионеров (скриншот сайта Work.ua)
Третья в рейтинге по количеству вакансий - сфера транспорта и автобизнеса. Сейчас там 951 предложение работы. Пенсионерам доступны следующие вакансии:
Также много предложений в сфере логистики и ВЭД (внешнеэкономической деятельности) - 662 вакансии, строительство и архитектура - 511, розничная торговля - 458, медицина и фармацевтика - 404, бухгалтерия и аудит - 299.
Отметим, что большинство вакансий, которые предлагают пенсионерам, это "мужские" специальности. Это может быть вызвано тем, что значительная часть мужчин трудоспособного возраста сейчас задействована на фронте и потому не хватает работников.
Пенсионеры, которые продолжают работать, получают более высокие выплаты. По данным ПФУ, средний размер пенсий составляет 5 789,05 гривны, а у работающих - 6 302,76 гривны. В течение прошлого года выплаты трудоустроенным работникам выросли на 11,3% (на 641,71 гривны), а остальным - на 7,5% (на 403,8 гривны).
Добавим, что летом прошлого года Центр Разумкова провел опрос о том, как украинцы относятся к вероятному повышению пенсионного возраста и до скольких лет они готовы работать.
58% опрошенных считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь негативные последствия и будут преобладать возможный позитив, а 16% ответили, что эти изменения могут иметь в равной степени как положительные, так и отрицательные последствия.
Треть опрошенных ответили, что готовы работать до 60 лет, 12% - до 61-65 лет, 3% - до 66-70 лет и 15% - до 50-59 лет. А 20% признались, что вообще не могут или не готовы работать.
Ранее мы писали о том, какие вакансии предлагают людям с инвалидностью и в какой сфере их больше всего.
Читайте также о том, что за год в Украине выросли зарплаты на 18%. Теперь средний заработок составляет 23 тысячи гривен. Вместе с тем, оплата труда снизилась у работников IT-сферы, например, HTML-верстальщики получают на 9% меньше, а Javascript-программисты - на 18%.
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