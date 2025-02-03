Возраст не помеха. Какие вакансии предлагают пенсионерам и сколько можно заработать

Какую работу предлагают пенсионерам

Сейчас на сайте более 91 тысячи вакансий, из них - 5 583 предложений работы для пенсионеров. Больше всего их в сфере рабочих специальностей и производства - 1 639. Среди актуальных предложений работы:

комплектовщик товаров - 24-28 тысяч гривен;

слесарь - 21 тысяча гривен;

электромеханик - 30-40 тысяч гривен;

радиоэлектроник - 30-40 тысяч гривен;

фасовщик - 25 тысяч гривен;

сборщик мебели - 18-22 тысячи гривен;

электрик - 17 550 гривен;

пекарь - 20-24 тысячи гривен.

Вторая по количеству предложений для пенсионеров - сфера обслуживания, там сейчас 1 153 вакансии. Больше всего предложений:

курьер - 16-30 тысяч гривен;

уборщик - 36-45 тысяч гривен;

посудомойщик - 18-21 тысяча гривен;

санитарка, младшая сестра - 11 500 гривен;

парковщик - 8 800 - 9 400 гривен;

воспитатель дошкольного отделения - 8 500 - 11 000 гривен;

швея - 15-25 тысяч гривен.



Вакансии для пенсионеров (скриншот сайта Work.ua)

Третья в рейтинге по количеству вакансий - сфера транспорта и автобизнеса. Сейчас там 951 предложение работы. Пенсионерам доступны следующие вакансии:

водитель такси - 25-50 тысяч гривен;

водитель международных перевозок - 50-100 тысяч гривен;

водитель-экспедитор - 22 тысячи гривен;

дальнобойщик - 40-47 тысяч гривен;

автослесарь - 15-35 тысяч гривен.

Также много предложений в сфере логистики и ВЭД (внешнеэкономической деятельности) - 662 вакансии, строительство и архитектура - 511, розничная торговля - 458, медицина и фармацевтика - 404, бухгалтерия и аудит - 299.

Отметим, что большинство вакансий, которые предлагают пенсионерам, это "мужские" специальности. Это может быть вызвано тем, что значительная часть мужчин трудоспособного возраста сейчас задействована на фронте и потому не хватает работников.

Предложение трудоустройства для пенсионеров (скриншот сайта Work.ua)

Влияет ли трудоустройство на размер пенсии

Пенсионеры, которые продолжают работать, получают более высокие выплаты. По данным ПФУ, средний размер пенсий составляет 5 789,05 гривны, а у работающих - 6 302,76 гривны. В течение прошлого года выплаты трудоустроенным работникам выросли на 11,3% (на 641,71 гривны), а остальным - на 7,5% (на 403,8 гривны).

Добавим, что летом прошлого года Центр Разумкова провел опрос о том, как украинцы относятся к вероятному повышению пенсионного возраста и до скольких лет они готовы работать.

58% опрошенных считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь негативные последствия и будут преобладать возможный позитив, а 16% ответили, что эти изменения могут иметь в равной степени как положительные, так и отрицательные последствия.

Треть опрошенных ответили, что готовы работать до 60 лет, 12% - до 61-65 лет, 3% - до 66-70 лет и 15% - до 50-59 лет. А 20% признались, что вообще не могут или не готовы работать.