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Експослушнику УПЦ МП повідомили про підозру

Україна, Середа 10 січня 2024 15:49
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Експослушнику УПЦ МП повідомили про підозру Фото: Експослушнику УПЦ МП повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Експослушнику УПЦ МП, що виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Деталі справи

Бувши кліриком УПЦ МП, фігурант виправдовував збройну агресію РФі тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська.

Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ "загостренням конфлікту" між Росією та Україною.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

В разі доведення вини, зловмиснику загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Справи колаборантів в Україні

Нещодавно ми повідомляли про оголошення підозри зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.

Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.

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УПЦ МП колаборант Війна Росії проти України
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