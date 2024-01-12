Благословив "приєднання" Луганська до РФ: в Україні оголосили підозру митрополиту УПЦ МП
СБУ повідомила про заочну підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильних російської агресії благословив "приєднання" Луганська до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті", - йдеться в повідомленні.
Активний прихильник російської окупації
Як зазначають у відомстві, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.
Там він підтримав агресивну війну РФ проти України, та захоплення частини української території, у тому числі Луганської області.
У травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом ватажка т.зв. ЛНР Леоніда Пасічника.
Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.
Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів він героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.
Санкції та оголошення підозри
На підставі зібраних доказів Поворознюку повідомили про підозру за пособництво державі-агресору. Раніше до нього застосували санкції.
"Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - зауважили в СБУ.
Правоохоронці шукають зрадників в Україні
Нещодавно правоохоронці затримали співробітника "Укрзалізниці", який шпигував за технікою Збройних сил України в Дніпропетровській області.
Напередодні ми повідомляли, що правоохоронці затримали керівницю "управління праці та соціальної політики Херсонського міського округу" РФ.
Вчора стало відомо про затримання ще п'ятьох ворожих поплічників, які агітували за приєднання до РФ та схвалювали російську агресію.
Сьогодні ми повідомляли про те, що за передачу загарбникам автопарку "швидких" для депортації українських дітей у РФ було затримано ексчиновницю Херсону.
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