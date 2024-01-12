Благословив "приєднання" Луганська до РФ: в Україні оголосили підозру митрополиту УПЦ МП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті", - йдеться в повідомленні.

Активний прихильник російської окупації

Як зазначають у відомстві, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Там він підтримав агресивну війну РФ проти України, та захоплення частини української території, у тому числі Луганської області.

У травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом ватажка т.зв. ЛНР Леоніда Пасічника.

Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів він героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

Санкції та оголошення підозри

На підставі зібраних доказів Поворознюку повідомили про підозру за пособництво державі-агресору. Раніше до нього застосували санкції.

"Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - зауважили в СБУ.