Хвалил Захарченко, Гиви и Моторолу: священнослужитель УПЦ МП получил срок (фото)
Настоятель храма УПЦ (МП) в Винницкой области, дискредитировавший украинских военных и распространявший российскую пропаганду, получил срок заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"На страницах собственного Telegram-канала он называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторола", - информируют в ведомстве.
Также священнослужитель репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов.
"В то же время клирик регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих разных конфессий", - говорится в сообщении.
Выбрал псевдоним и навязывал верующим пропаганду РФ
Отмечается, что для маскировки преступных действий протоиерей писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.
"Кроме того, клирик распространял прокремлевские нарративы во время проповедей и личного общения с представителями религиозного общества", - отмечают в СБУ.
Правоохранители нашли и задержали злоумышленника после того, как он пытался скрываться от правосудия по разным адресам в нескольких областях Украины.
"Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-взрывной деятельности в пользу РФ", - отметили в сообщении.
Приговор
Суд признал задержанного виновным за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, отмечая его полное сотрудничество со следствием.
Фото: задержан священнослужитель УПЦ МП в Винницкой области (t.me/SBUkr/)
Священнослужители УПЦ МП по делам СБУ
Следует отметить, что священнослужители УПЦ МП регулярно попадают в поле зрения Службы безопасности. Богослужителей часто ловят на пропаганде российской интервенции в Украине и приверженности РПЦ, деятельность которой на территории нашего государства признана незаконной.
Так, недавно СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП. Приверженник российской агрессии благословил "присоединение" Луганска к РФ.
Кроме того, правоохранители сообщили подозрение экспослушнику УПЦ МП, оправдывающему временную оккупацию Донецка и Луганска, сообщили о подозрении.
Также в конце 2023 года Служба безопасности разоблачила еще трех предателей, работавших на интересы России. Среди них – провокатор УПЦ МП, который надеялся получить от диктатора Владимира Путина российский паспорт.
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