Восхваляли Путина и призвали восстановить СССР: задержаны пророссийские агитаторы (фото)
Правоохранители нейтрализовали очередную сеть пророссийских пропагандистов, действовавших в разных регионах Украины. Они призывали к возрождению СССР и восхваляли диктатора Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства.
"Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях", – говорится в сообщении.
Действовали в разных регионах
Так, в Киеве разоблачили местную жительницу, которая восхваляла Путина и войну РФ против Украины. Для распространения вражеской пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения.
По данным следствия, большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители России.
В Николаевской области задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка.
По указанию окупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных Кремлю международных информагентств с целью популяризации пророссийских настроений и восстановления СССР.
В Днепропетровской области правоохранители задержали YouTube-блогера, сотрудничавшего с командованием Южного военного округа страны-агрессора.
От окупантов фигурант дистанционно получал задачи на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине.
В заказных роликах автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.
Также стражи порядка задержали в Харькове еще одного сторонника рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику.
В СБУ уточняют информацию
По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
СБУ задерживает агитаторов РФ
Напомним, накануне СБУ задержала 4 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.
Перед этим сообщалось, что правоохранители задержали в разных регионах Украины шесть вражеских агитаторов, среди которых обнаружили блоггер из медиа-пула Медведчука.
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