Восхваляли Путина и призвали восстановить СССР: задержаны пророссийские агитаторы (фото)

Правоохранители нейтрализовали очередную сеть пророссийских пропагандистов, действовавших в разных регионах Украины. Они призывали к возрождению СССР и восхваляли диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства.

"Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях", – говорится в сообщении.

Действовали в разных регионах

Так, в Киеве разоблачили местную жительницу, которая восхваляла Путина и войну РФ против Украины. Для распространения вражеской пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения.

По данным следствия, большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители России.

В Николаевской области задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка.

По указанию окупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных Кремлю международных информагентств с целью популяризации пророссийских настроений и восстановления СССР.

В Днепропетровской области правоохранители задержали YouTube-блогера, сотрудничавшего с командованием Южного военного округа страны-агрессора.

От окупантов фигурант дистанционно получал задачи на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине.

В заказных роликах автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.

Также стражи порядка задержали в Харькове еще одного сторонника рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику.

В СБУ уточняют информацию

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.