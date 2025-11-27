Вихваляли Путіна і збирали донати для РФ: СБУ затримала "ждунів" у різних регіонах

Служба безпеки України затримала чотирьох осіб, які поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію рф та закликали до окупації українських територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі Служби безпеки України.
СБУ повідомила про затримання ще чотирьох осіб, причетних до поширення прокремлівської пропаганди та виправдання злочинів росії проти України. Оперативники встановили, що всі фігуранти діяли в інтересах РФ і намагалися впливати на громадську думку в трьох регіонах країни.
В Одесі контррозвідка викрила двох заступниць голови районної адміністрації міськради. За даними слідства, жінки у робочих розмовах вихваляли Путіна, просували ідеї капітуляції України та розповсюджували серед знайомих матеріали із закликами до повного захоплення південних областей.
Фото: затримання в Одесі (Telegram-канал СБУ)
На Харківщині затримано 52-річну громадянку Росії, яка проживала у прикордонному районі. Вона публічно виправдовувала воєнні злочини російської армії та закликала до окупації регіону, поширюючи антиукраїнські меседжі серед місцевих мешканців.
У Полтавській області кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора проросійського Телеграм-каналу, який переховувався від мобілізації. Він агітував підписників фінансово підтримувати російську армію та публікував реквізити російських банків, отримані з ворожих інтернет-спільнот.
Фото: затримання адміна тг-кагалу в Полтавській області (Telegram-канал СБУ)
Лінгвістична експертиза Служби безпеки підтвердила, що дії затриманих мали на меті інформаційне сприяння державі-агресору. Під час обшуків вилучено смартфони та комп’ютерну техніку з доказами їхньої підривної діяльності.
Фото: СБУ вилучила смартфони та комп'ютерну техніку (Telegram-канал СБУ)
Усім фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:
ст. 110 - посягання на територіальну цілісність України;
ст. 110-2 - пособництво у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну влади чи кордонів;
ст. 161 - порушення рівноправності громадян;
ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація російської агресії.
Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи СБУ проводилися в Одеській, Харківській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.
З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ регулярно викриває російські агентурні мережі та агітаторів, які координують свою діяльність із російськими спецслужбами.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці.
Прокремлівська пропаганда часто поширюється через соцмережі, месенджери та локальні спільноти з метою дестабілізації ситуації в регіонах.
За даними правоохоронців, росія активно використовує цивільних агентів для збору даних, проведення інформаційних операцій та виправдання агресії на окупованих і підконтрольних Україні територіях.