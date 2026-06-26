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Врожай під загрозою, а сміттєвози стоять: як удари по НПЗ паралізували Росію

18:55 26.06.2026 Пт
3 хв
Пошукові запити "де купити бензин" підскочили у 26 разів
aimg Сергій Козачук
Врожай під загрозою, а сміттєвози стоять: як удари по НПЗ паралізували Росію Фото: росіянам почали продавати бензин за жорсткими лімітами (Getty Images)
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Систематичне руйнування нафтопереробної інфраструктури Росії призвело до глибокої паливної кризи, через яку виробництво бензину в країні скоротилося на 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За інформацією розвідки, обсяги нафтопереробки в РФ на першому тижні червня впали нижче 4 млн барелів на добу, що стало найнижчим показником за останній 21 рік.

Зупинка транспорту та подорожчання проїзду

Через критичний дефіцит пального у багатьох російських регіонах почалися масові збої в роботі громадського транспорту:

  • У Забайкальському краї сміттєвози оператора "Олерон+" повністю зупинили роботу в чотирьох районах
  • У місті Борзя обмежили графіки руху автобусів, а в Читі маршрутки взагалі не змогли вийти на лінії через відсутність палива на АЗС
  • У Калузькій та Тульській областях скасували або попередили про зупинку приміських та муніципальних маршрутів

Паралельно стрімко зростають ціни. В Іркутську та Володимирській області перевізники вже вимагають підвищення тарифів.

У найбільших містах - Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та Єкатеринбурзі - таксі тепер виїжджають на замовлення лише в години пік, щоб економити пальне. Експерти прогнозують зростання вартості поїздок на 15-25%.

Дефіцит накрив нафтовидобувні регіони РФ

Криза вперше дісталася територій, де видобувають паливо. Обмеження на продаж бензину запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі, на який припадає близько 40% усього російського нафтовидобутку.

Ліміти на заправках діють уже в 69 регіонах Росії.

У Самарській області в одні руки відпускають не більше 40 літрів бензину, у Саратовській та Нижньогородській - по 30 літрів. Найсвоєрідніший крок зробили в Забайкаллі, де оголосили "режим підвищеної готовності" та обмежили продаж до 15 літрів на бак. Продаж пального в каністри заблоковано майже всюди.

Удар по сільському господарству та паніка

Під загрозою опинилася збиральна кампанія. Аграрії в Іркутській області та Алтайському краї (забезпечує 30% виробництва Сибіру) скаржаться, що за рік пальне для них подорожчало у 2,5 раза. Роботи на полях зупиняються, через що під загрозою опинився весь продовольчий ринок РФ.

На тлі кризи росіяни масово шукають паливо. За місяць кількість пошукових запитів "де купити бензин" підскочила у 26 разів.

Водночас влада блокує чати в месенджерах, де обговорюють реальний стан справ із пальним, а офіційно кризу визнають лише у 29 регіонах із 69, де запроваджено ліміти.

Контекст паливної кризи в РФ

Нагадаємо, паливний колапс у Росії стрімко загострився наприкінці червня 2026 року. Зокрема, ціни на бензин в Росії побили двадцятирічний рекорд, підскочивши лише за один тиждень на 3%.

Стрімке здорожчання та масове скуповування пального водіями в каністри спровокували дефіцит і нормування бензину у 75% російських регіонів.

Через значні пошкодження нафтопереробної інфраструктури та скорочення внутрішнього виробництва палива на 25%, Москва пішла на нетиповий для себе крок. Стало відомо, що Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

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