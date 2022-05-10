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Воспитателей детских садов из Донецка заставляют переезжать в Мариуполь

Фото: Мариуполь (azov.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Руководителям детских садов оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для переезда в захваченный Мариуполь. Обещают обеспеченное жильем, которое отобрали жителей Мариуполя, успевших уехать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Также воспитателей заселят в Мангуш, Никольский, Ялту. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", - объясняют в ГУР.

В свою очередь, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению.

"Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено", - добавляют разведчики.

Как сообщалось, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тыс. горожан.

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Мариуполь