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Вихователів дитячих садків з Донецька змушують переїздити до Маріуполя

Фото: Маріуполь (azov.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Керівникам дитячих садків окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для переїзду у захоплений Маріуполь. Обіцяють забезпечення житлом, яке відібрали у мешканців Маріуполя, що встигли виїхати з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управляння розвідки України.

Також вихователів заселять до Мангушу, Нікольського, Ялти. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", - пояснюють в ГУР.

Своєю чергою, персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню.

"Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують", - додають розвідники.

Як повідомлялось, на "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тис. містян.

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Маріуполь