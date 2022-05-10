Вихователів дитячих садків з Донецька змушують переїздити до Маріуполя

Також вихователів заселять до Мангушу, Нікольського, Ялти. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", - пояснюють в ГУР.

Своєю чергою, персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню.

"Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують", - додають розвідники.