Вихователі дитсадків зможуть самостійно розрахувати свою ставку: як це працюватиме

За її словами, вихователі зможуть самостійно розраховувати свою ставку, враховуючи навантаження та кількість дітей у групі. Для цього буде створено спеціальний інструмент, а педагоги зможуть пройти навчання під час вебінару.

Як працюватиме нова система

Штатні нормативи. Кількість вихователів залежатиме від віку та кількості дітей у групі. Наприклад, у групах до трьох років передбачено максимум 15 дітей на одного вихователя, а для дітей від трьох років - до 20.

Додаткові ставки. Якщо в групі більше дозволеної кількості дітей, вводиться додаткова ставка вихователя або передбачається доплата. Наприклад, якщо у групі 24 дитини віком 5 років, вихователь отримає надбавку за 4 додаткових вихованців.

Гнучкий розклад. Для груп, що працюють понад 9 годин на день, передбачені дві повні ставки вихователів.

Якщо немає вихователя. У разі вакантної посади інший вихователь може працювати на дві групи, але з обов’язковою доплатою.

Також у дитсадках запровадять гнучкі групи - чергові, сезонні та групи вихідного дня. Батьки зможуть доплачувати за перебування дитини у вечірній групі, якщо не встигають забрати її до 19:00. Крім того, обов’язковим стане табелювання педагогів - до основного навантаження додадуть методичну та організаційну роботу.

МОН планує детально пояснити нові правила під час вебінару для педагогічних працівників.



Як будуть розраховувати заробітну плату вихователів в Україні (скриншот МОН)