Воспитатели детсадов смогут самостоятельно рассчитать свою ставку: как это будет работать

По ее словам, воспитатели смогут самостоятельно рассчитывать свою ставку, учитывая нагрузку и количество детей в группе. Для этого будет создан специальный инструмент, а педагоги смогут пройти обучение во время вебинара.

Как будет работать новая система

Штатные нормативы. Количество воспитателей будет зависеть от возраста и количества детей в группе. Например, в группах до трех лет предусмотрено максимум 15 детей на одного воспитателя, а для детей от трех лет - до 20.

Дополнительные ставки. Если в группе больше разрешенного количества детей, вводится дополнительная ставка воспитателя или предусматривается доплата. Например, если в группе 24 ребенка в возрасте 5 лет, воспитатель получит надбавку за 4 дополнительных воспитанников.

Гибкое расписание. Для групп, работающих более 9 часов в день, предусмотрены две полные ставки воспитателей.

Если нет воспитателя. В случае вакантной должности другой воспитатель может работать на две группы, но с обязательной доплатой.

Также в детсадах введут гибкие группы - дежурные, сезонные и группы выходного дня. Родители смогут доплачивать за пребывание ребенка в вечерней группе, если не успевают забрать его до 19:00. Кроме того, обязательным станет табелирование педагогов - к основной нагрузке добавят методическую и организационную работу.

МОН планирует подробно объяснить новые правила во время вебинара для педагогических работников.



Как будут рассчитывать заработную плату воспитателей в Украине (скриншот МОН)