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Воспитатели детсадов смогут самостоятельно рассчитать свою ставку: как это будет работать

Фото: Воспитатель с детьми в детском саду (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины (МОН) вводит новый подход к расчету ставок воспитателей детских садов. Отныне уровень зарплаты будет зависеть от количества штатных единиц на группу, что определяется специальной формулой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра образования Анастасии Коноваловой в интервью "Освитории".

По ее словам, воспитатели смогут самостоятельно рассчитывать свою ставку, учитывая нагрузку и количество детей в группе. Для этого будет создан специальный инструмент, а педагоги смогут пройти обучение во время вебинара.

Как будет работать новая система

Штатные нормативы. Количество воспитателей будет зависеть от возраста и количества детей в группе. Например, в группах до трех лет предусмотрено максимум 15 детей на одного воспитателя, а для детей от трех лет - до 20.

Дополнительные ставки. Если в группе больше разрешенного количества детей, вводится дополнительная ставка воспитателя или предусматривается доплата. Например, если в группе 24 ребенка в возрасте 5 лет, воспитатель получит надбавку за 4 дополнительных воспитанников.

Гибкое расписание. Для групп, работающих более 9 часов в день, предусмотрены две полные ставки воспитателей.

Если нет воспитателя. В случае вакантной должности другой воспитатель может работать на две группы, но с обязательной доплатой.

Также в детсадах введут гибкие группы - дежурные, сезонные и группы выходного дня. Родители смогут доплачивать за пребывание ребенка в вечерней группе, если не успевают забрать его до 19:00. Кроме того, обязательным станет табелирование педагогов - к основной нагрузке добавят методическую и организационную работу.

МОН планирует подробно объяснить новые правила во время вебинара для педагогических работников.


Как будут рассчитывать заработную плату воспитателей в Украине (скриншот МОН)

Ранее РБК-Украина писало, какие доплаты будут получать украинские учителя с 2025 года. Министерство образования и науки уточнило, что доплаты зависят от квалификации, стажа, выполнения дополнительных обязанностей и работы в особых условиях. В частности, учителям предусмотрены надбавки за проверку тетрадей, классное руководство, заведование кабинетом, а также за престижность труда.

Также мы рассказывали, что во Львовской общине ввели ежемесячные премии для учителей в размере 15 000 гривен. Выплаты будут предоставлять педагогам, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

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