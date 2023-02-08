На вихідних в Україні потеплішає. Якої погоди чекати

Після того, як в Україні почнуть спадати морози, прийдуть опади та потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Як повідомлялось, морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.

Нагадаємо, в четвер, 9 лютого, в Україні не очікуються ні сніг, ні дощі. На дорогах - ожеледиця, а на термометрах, зокрема в Карпатах, температура опуститься до -20 градусів.

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