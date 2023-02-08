Без опадів, але з морозом до -20. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
У четвер, 9 лютого, в Україні не очікуються ні сніг, ні дощі. На дорогах - ожеледиця, а на термометрах, зокрема в Карпатах, температура опуститься до -20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Малохмарно, без опадів
Вітер та ожеледиця
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 0-5° морозу; в південній частині вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Як повідомлялось, морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.
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