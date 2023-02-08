Без опадів, але з морозом до -20. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)

У четвер, 9 лютого, в Україні не очікуються ні сніг, ні дощі. На дорогах - ожеледиця, а на термометрах, зокрема в Карпатах, температура опуститься до -20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Малохмарно, без опадів Вітер та ожеледиця На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 0-5° морозу; в південній частині вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.