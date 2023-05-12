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На вихідних прогнозують теплу весняну погоду: синоптики розповіли, де можливі дощі

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П'ятниця 12 травня 2023 14:35
На вихідних прогнозують теплу весняну погоду: синоптики розповіли, де можливі дощі Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вихідних, 13-14 травня, в Україні переважно без опадів. Тим часом температура повітря підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби переважно опади не прогнозують. Тільки вдень в суботу місцями у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в неділю у південно-східних областях та протягом доби 15 травня на заході України можливі невеликі короткочасні дощі та окремі грози.

Температура вночі 6-13° тепла, вдень 18-23°, у суботу на Закарпатті та Прикарпатті, в понеділок у західних областях 14-19°. В Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.

Окрім того, відбудеться поступове зниження атмосферного тиску.

РБК-Україна повідомляло, що в районі Києва рівень води у Дніпрі впав на 21 см, але небезпека підтоплень все ще існує.

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