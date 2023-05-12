ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На выходных прогнозируют теплую весеннюю погоду: синоптики рассказали, где возможны дожди

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 14:35
На выходных прогнозируют теплую весеннюю погоду: синоптики рассказали, где возможны дожди Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В выходные, 13-14 мая, в Украине преимущественно без осадков. Тем временем температура воздуха повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В последующие трое суток преимущественно осадки не прогнозируют. Только в субботу днем местами в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в воскресенье в юго-восточных областях и в течение суток 15 мая на западе Украины возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.

Температура ночью 6-13 ° тепла, днем 18-23°, в субботу в Закарпатье и Прикарпатье, в понедельник в западных областях 14-19°. В Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.

Кроме того, произойдет постепенное понижение атмосферного давления.

РБК-Украина сообщало, что в районе Киева уровень воды в Днепре упал на 21 см, но опасность подтоплений все еще существует.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть