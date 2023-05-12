На выходных прогнозируют теплую весеннюю погоду: синоптики рассказали, где возможны дожди

В выходные, 13-14 мая, в Украине преимущественно без осадков. Тем временем температура воздуха повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В последующие трое суток преимущественно осадки не прогнозируют. Только в субботу днем местами в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в воскресенье в юго-восточных областях и в течение суток 15 мая на западе Украины возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.

Температура ночью 6-13 ° тепла, днем 18-23°, в субботу в Закарпатье и Прикарпатье, в понедельник в западных областях 14-19°. В Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.

Кроме того, произойдет постепенное понижение атмосферного давления.

РБК-Украина сообщало, что в районе Киева уровень воды в Днепре упал на 21 см, но опасность подтоплений все еще существует.

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