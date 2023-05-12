ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паводок у Києві: за добу вода пішла на 21 см, але підтоплення ще є

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 травня 2023 12:04
Паводок у Києві: за добу вода пішла на 21 см, але підтоплення ще є Фото: за добу рівень води у Дніпрі в районі Києва впав на 21 см (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Гурковська

За добу рівень води у Дніпрі в районі Києва впав на 21 см. При цьому небезпека підтоплень залишається, рівень небезпеки - перший, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Станом на 10:30 п'ятниці, 12 травня, рівень води в Дніпрі, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 259 см (за Балтійською системою висот). За минулу добу рівень водопілля в межах столиці впав на 21 см", - йдеться в повідомленні.

Попри різкий спад рівня води в річці, небезпека підтоплень залишається.

"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 10 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко, додавши, що промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу