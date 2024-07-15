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За вихідні на водоймах загинули 66 українців, - ДСНС

Україна, Понеділок 15 липня 2024 11:48
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За вихідні на водоймах загинули 66 українців, - ДСНС Фото: на водоймах за вихідні загинули 66 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулими вихідними загинули на водоймах України 66 осіб, серед них 10 дітей. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"На щастя, 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 громадяни, з них – 76 дітей.

Рятівники закликали бути обережними під час відпочинку біля води: оцінювати свої фізичні можливості, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнувати дітей.

"І не забувайте - вода не лише освіжає у спеку, але і забирає життя", - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. Температура місцями сягає 40 градусів. У Києві вона піднялася лише до 35,9 градусів.

За даними останніми Держстату, до війни, у 2021 році, в Україні на водоймах загинули 1 528 осіб. Це більше, ніж загибель на пожежі - 1 221.

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