За выходные на водоемах погибли 66 украинцев, - ГСЧС

В минувшие выходные погибли на водоемах Украины 66 человек, среди них 10 детей. Больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"К счастью, 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, из них – 76 детей.

Спасатели призвали быть осторожными во время отдыха у воды: оценивать свои физические возможности, выбирать только приспособленные для купания места, не заплывать слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следить за детьми.

"И не забывайте - вода не только освежает в жару, но и уносит жизнь", - говорится в сообщении.