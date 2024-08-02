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Вихідні без відключень? "Укренерго" дало прогноз щодо графіків світла на суботу

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 17:17
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Вихідні без відключень? "Укренерго" дало прогноз щодо графіків світла на суботу Фото: в "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть світло 3 серпня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у суботу, 3 серпня, відключення світла за графіками не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

" Завтра, 3 серпня, відключення застосовуватись не будуть ", - повідомили в "Укренерго".

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

"Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", - вкотре закликали українців енергетики.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні цього тижня припинили вимикати електроенергію за графіками. Це пов'язане тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту два атомні енергоблоки.

Як повідомили в уряді, Україна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс. Протягом наступних місяців, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

Детальніше про причини покращення ситуації в енергосистемі, чи варто чекати на "сезон без графіків" та що потрібно встигнути до холодів, - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла
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