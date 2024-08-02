Выходные без отключений? "Укрэнерго" дало прогноз по графикам света на субботу

В Украине в субботу, 3 августа, отключения света по графику не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", - в очередной раз призвали украинцев энергетики.

В компании также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме применения ограничений будут предупреждать дополнительно.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине на этой неделе перестали выключать электроэнергию по графикам. Это связано с тем, что потребление снизилось на фоне похолодания после сильной жары. Также вышли из ремонта два атомных энергоблока.

Как сообщили в правительстве, Украина в вопросе энергетики вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и выключать, это будет нести незначительный характер.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

Детальнее о причинах улучшения ситуации в энергосистеме, стоит ли ждать "сезон без графиков" и что нужно успеть до холодов, - в материале РБК-Украина.

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