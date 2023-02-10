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На вихідні в окремі години не відключатимуть світло: прогноз "Укренерго"

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 20:13
На вихідні в окремі години не відключатимуть світло: прогноз "Укренерго" Фото: на вихідні в окремі години не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні можуть не відключати світло за графіками в окремий години 11 та 12 лютого, незважаючи на сьогоднішній масований удар росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

За його словами, атака росіян трохи вплинула на плани відновлення генерації електроенергії в країні, але катастрофи знову не сталося і росіянам знову не вдалося досягти своєї мети - викликати повний блекаут всієї енергосистеми України для того, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.

Кудрицький додав, що енергетики зараз виконують свою частину роботи - ремонтують те, що було пошкоджено, і включають об'єкти, які були відключені під час атаки.

"І, за моїми прогнозами, внаслідок того, що ми все ж таки відновимо певні обсяги генерації, і внаслідок того, що ми наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в суботу та неділю в енергосистемі. І я навіть акуратно спрогнозую, що в деякий час у нас не буде введено ліміти споживання", - зазначив він, додавши, що це означає відсутність відключень світла.

Нагадаємо, росіяни 10 лютого в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що після всіх атак росіян в Україні пошкоджено кожну другу підстанцію.

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Укренерго вимкнення світла Електроенергія Війна Росії проти України
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