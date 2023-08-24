Вихід "вагнерівців" з Білорусі не фіксується, однак ситуація постійно змінюється, - "Гаюн"

"Наразі моніторингова група "Беларускі Гаюн" не фіксує виведення сил найманців з їхньої головної бази в Білорусі - табору в селі Ціль Осиповицького району. При цьому вчора ввечері в околицях табору фіксувалися перебої в роботі інтернету", - пише пресслужба.

Згідно з супутниковими знімками від 15 серпня, у польовому таборі в селі Ціль спостерігалось незначне збільшення техніки. Зокрема із 28 липня в таборі було розібрано близько 35 наметів із майже 300.

Ситуація, як пише моніторингова група, не статична і постійно змінюється.

Аварія літака Пригожина

Вчора, 23 серпня, на території Тверської області Російської Федерації розбився літак із 10 людьми на борту. Пізніше Росавіація заявила, що серед пасажирів значився й голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожина. Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.

Також нагадаємо, що після невдалого заколоту Пригожина в Росії, частину його найманців було перекинуто до Білорусі. Внаслідок цього низка країн не виключала ризик того, що "вагнерівці" можуть вдатись до провокацій на кордоні країн НАТО.