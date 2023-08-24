Вихід "вагнерівців" з Білорусі не фіксується, однак ситуація постійно змінюється, - "Гаюн"

Наразі виведення найманців ПВК "Вагнера" з території Білорусі не фіксується. Водночас ситуація не є статичною та постійно змінюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".
"Наразі моніторингова група "Беларускі Гаюн" не фіксує виведення сил найманців з їхньої головної бази в Білорусі - табору в селі Ціль Осиповицького району. При цьому вчора ввечері в околицях табору фіксувалися перебої в роботі інтернету", - пише пресслужба.
Згідно з супутниковими знімками від 15 серпня, у польовому таборі в селі Ціль спостерігалось незначне збільшення техніки. Зокрема із 28 липня в таборі було розібрано близько 35 наметів із майже 300.
Ситуація, як пише моніторингова група, не статична і постійно змінюється.
Аварія літака Пригожина
Вчора, 23 серпня, на території Тверської області Російської Федерації розбився літак із 10 людьми на борту. Пізніше Росавіація заявила, що серед пасажирів значився й голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожина. Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.
Також нагадаємо, що після невдалого заколоту Пригожина в Росії, частину його найманців було перекинуто до Білорусі. Внаслідок цього низка країн не виключала ризик того, що "вагнерівці" можуть вдатись до провокацій на кордоні країн НАТО.
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