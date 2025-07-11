Вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін: Кабмін подав у Раду законопроєкт

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проєкт Закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення" (реєстр. №0329)", - сказано у повідомленні.

Мельничук написав, що згідно з положеннями ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, законопроєкт пропонує зупинити для України дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

Причиною зупинки дії конвенції вказано необхідність України оборонятися від російської агресії. Участь України у конвенції створює нерівні умови, оскільки країна-агресор Росія цю конвенцію не підписувала.