Вихід США з НАТО надасть Києву можливості, - постпред України в Альянсі

Як відомо, останнім часом президент США Дональд Трамп все частіше говорить про можливий вихід США з Альянсу. Заяви почастішали коли союзники відмовились направляти свої військові кораблі до Ормузької протоки, до чого закликав Трамп.

Подібні заяви лідера США стривожили членів НАТО, таких як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який сказав, що цей сценарій "схожий на план мрії Путіна".

Однак посол України при НАТО Альона Гетьманчук відреагувала на новину з дивовижним оптимізмом, заявивши Politico, що нинішня турбулентність може призвести до відродження блоку.

"Замість того, щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про переосмислення Альянсу", - повідомила вона в п'ятницю.

Гетьманчук стверджувала, що, "як не парадоксально", ці негаразди можуть відкрити більше можливостей для інтеграції України до Альянсу, що, за її словами, допоможе НАТО стати "набагато ефективнішим, смертоноснішим, інноваційнішим та здатним протистояти російській загрозі".

Глава української місії заперечила характеристику Трампом НАТО як "паперового тигра", який не може залякати главу РФ Володимира Путіна. Вона зазначила, що хоча Кремль десятиліттями намагався підірвати Альянс, він ще ніколи не наважувався напасти безпосередньо на жодну з країн-членів.