Как известно, в последнее время президент США Дональд Трамп все чаще говорит о возможном выходе США из Альянса. Заявления участились когда союзники отказались направлять свои военные корабли в Ормузский пролив, к чему призвал Трамп.

Подобные заявления лидера США встревожили членов НАТО, таких как премьер-министр Польши Дональд Туск, который сказал, что этот сценарий "похож на план мечты Путина".

Однако посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук отреагировала на новость с удивительным оптимизмом, заявив Politico, что нынешняя турбулентность может привести к возрождению блока.

"Вместо того, чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении Альянса", - сообщила она в пятницу.

Гетманчук утверждала, что, "как ни парадоксально", эти проблемы могут открыть больше возможностей для интеграции Украины в Альянс , что, по ее словам, поможет НАТО стать "гораздо более эффективным, смертоносным, инновационным и способным противостоять российской угрозе".

Глава украинской миссии опровергла характеристику Трампом НАТО как "бумажного тигра", который не может запугать главу РФ Владимира Путина. Она отметила, что хотя Кремль десятилетиями пытался подорвать Альянс, он еще никогда не решался напасть непосредственно ни на одну из стран-членов.