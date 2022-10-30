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Вихід Росії з "зернової угоди": Польща запропонувала допомогу в експорті товарів

Фото: Польща запропонувала допомогу в експорті товарів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Польща разом з партнерами з ЄС готова допомогти Україні в експортів товарів першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Польщі.

Як відзначає МЗС, рішення Росії щодо призупинення своєї участі у "зерновій угоді", є черговим доказом того, що Кремль не мав наміру дотримуватися міжнародних домовленостей.

"Польща разом з партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто цього потребує, у перевезенні товарів першої необхідності", - додає МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про вихід з "зернової угоди", завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море. Україна, зі свого боку, не збирається припиняти роботу "коридору".

Як відзначив голова МЗС Дмитро Кулеба, Росія вже давно прийняла рішення вийти з угоди та повернути "голодні ігри".

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