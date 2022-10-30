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Выход России из "зернового соглашения": Польша предложила помощь в экспорте товаров

Фото: Польша предложила помощь в экспорте товаров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Польша вместе с партнерами из ЕС готова помочь Украине в экспорте товаров первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Польши.

Как отмечает МИД, решение России по приостановлению своего участия в "зерновом соглашении" является очередным доказательством того, что Кремль не собирался соблюдать международные договоренности.

"Польша вместе с партнерами из ЕС готова и дальше работать над тем, чтобы помочь Украине и нуждающимся в перевозке товаров первой необходимости", - добавляет МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 29 октября, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения", благодаря которому Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море. Украина, со своей стороны, не собирается прекращать работу "коридора".

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия уже давно приняла решение выйти из соглашения и вернуть "голодные игры".

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