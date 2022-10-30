ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вихід Росії з "зернової угоди": Польща запропонувала допомогу в експорті товарів

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 15:34
Вихід Росії з "зернової угоди": Польща запропонувала допомогу в експорті товарів Фото: Польща запропонувала допомогу в експорті товарів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Польща разом з партнерами з ЄС готова допомогти Україні в експортів товарів першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Польщі.

Як відзначає МЗС, рішення Росії щодо призупинення своєї участі у "зерновій угоді", є черговим доказом того, що Кремль не мав наміру дотримуватися міжнародних домовленостей.

"Польща разом з партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто цього потребує, у перевезенні товарів першої необхідності", - додає МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про вихід з "зернової угоди", завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море. Україна, зі свого боку, не збирається припиняти роботу "коридору".

Як відзначив голова МЗС Дмитро Кулеба, Росія вже давно прийняла рішення вийти з угоди та повернути "голодні ігри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Польща Війна в Україні
NEWS
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік