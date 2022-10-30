Вихід Росії з "зернової угоди": Польща запропонувала допомогу в експорті товарів

Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Польща разом з партнерами з ЄС готова допомогти Україні в експортів товарів першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Польщі.

Як відзначає МЗС, рішення Росії щодо призупинення своєї участі у "зерновій угоді", є черговим доказом того, що Кремль не мав наміру дотримуватися міжнародних домовленостей. "Польща разом з партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто цього потребує, у перевезенні товарів першої необхідності", - додає МЗС.