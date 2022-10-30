Выход России из "зернового соглашения": Польша предложила помощь в экспорте товаров

Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Польша вместе с партнерами из ЕС готова помочь Украине в экспорте товаров первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Польши.

Как отмечает МИД, решение России по приостановлению своего участия в "зерновом соглашении" является очередным доказательством того, что Кремль не собирался соблюдать международные договоренности. "Польша вместе с партнерами из ЕС готова и дальше работать над тем, чтобы помочь Украине и нуждающимся в перевозке товаров первой необходимости", - добавляет МИД.