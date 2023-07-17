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Вихід РФ із "зернової угоди": Кулеба проводить термінові консультації у штаб-квартирі ООН

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США, Понеділок 17 липня 2023 20:28
Вихід РФ із "зернової угоди": Кулеба проводить термінові консультації у штаб-квартирі ООН Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається на доручення президента України Володимира Зеленського.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді".

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяють експорт українського зерна. Кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".

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