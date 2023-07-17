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Выход РФ из "зерновой сделки": Кулеба проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН

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США, Понедельник 17 июля 2023 20:28
Выход РФ из "зерновой сделки": Кулеба проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 17 июля, проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации из-за выхода РФ из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами относительно следующих шагов после выхода России из "зерновой сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это происходит по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Выход России из "зерновой сделки"

В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновой сделке".

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна. Кремль нанес "еще один удар по наиболее уязвимым слоям населения".

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Владимир Зеленский ООН МИД Украины Российская Федерация
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