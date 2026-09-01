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Вихід на пенсію у 50 років: який стаж потрібен в Україні

06:30 01.09.2026 Вт
2 хв
ПФУ назвали умови та вимоги до стажу однієї з професій
aimg Олена Чупровська
Вихід на пенсію у 50 років: який стаж потрібен в Україні Фото: хто може вийти на пенсію значно швидше (Getty Images)
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Окремі категорії українців мають право оформити пенсію значно раніше за інших працівників - уже з 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Зокрема, йдеться про деякі категорії шахтарів.

Хто підпадає під пільгу

Дію закону про престижність шахтарської праці поширюють на кілька категорій працівників. До них належать:

  • працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості, зайняті на підземних роботах за Списком №1;
  • працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, а також марганцеві, уранові, магнієві та озокеритні руди на підземних роботах повний робочий день;
  • працівники шахтобудівних підприємств, зайняті повний робочий день під землею;
  • члени сімей усіх перелічених категорій працівників.

Скільки стажу потрібно для ранньої пенсії

Пільгову пенсію за віком призначають працівникам, які повний робочий день зайняті на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими й важкими умовами праці за Списком №1.

Право на таку виплату виникає після досягнення 50 років. Але окрім віку, важливий ще й страховий стаж:

  • чоловікам потрібно не менше 25 років загального стажу, з них щонайменше 10 років - безпосередньо на зазначених роботах;
  • жінкам потрібно не менше 20 років загального стажу, з них щонайменше 7 років і 6 місяців - на зазначених роботах.

Умови пільгового пенсійного забезпечення визначають за результатами атестації робочих місць.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працюючі пенсіонери можуть претендувати на вищу виплату, якщо після призначення чи попереднього перерахунку вони набрали щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу.

Пенсійний фонд повинен обрати варіант перерахунку, який дає найбільшу суму виплати.

Нагадаємо, деяким українським пенсіонерам також нараховують окрему вікову доплату, яка не залежить від страхового стажу і призначається автоматично.

Найбільшу суму - 570 гривень - отримують люди віком від 80 років.

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