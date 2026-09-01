Выход на пенсию в 50 лет: какой стаж нужен в Украине

Отдельные категории украинцев имеют право оформить пенсию значительно раньше других работников – уже с 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В частности, речь идет о некоторых категориях шахтеров.

Кто подпадает под льготу

Действие закона о престижности шахтерского труда распространяется на несколько категорий работников. К ним относятся:

работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности, занятые на подземных работах по Списку №1;

работники, добывающие уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, а также марганцевые, урановые, магниевые и озокеритні руды на подземных работах полный рабочий день;

работники шахтостроительных предприятий, занятые полным рабочим днем под землей;

члены семей всех перечисленных категорий работников.

Сколько стажа нужно для ранней пенсии

Льготную пенсию по возрасту назначают работникам, которые полный рабочий день заняты на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №1.

Право на такую выплату возникает по достижении 50 лет. Но кроме возраста, важен еще и страховой стаж:

мужчинам требуется не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 10 лет – непосредственно на указанных работах;

женщинам требуется не менее 20 лет общего стажа, из них не менее 7 лет и 6 месяцев – на указанных работах.

Условия льготного пенсионного обеспечения определяют по результатам аттестации рабочих мест.

Ранее РБК-Украина сообщало, что работающие пенсионеры могут претендовать на более высокую выплату , если после назначения или предварительного перерасчета они набрали не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.