Выход на пенсию в 50 лет: какой стаж нужен в Украине
Отдельные категории украинцев имеют право оформить пенсию значительно раньше других работников – уже с 50 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
В частности, речь идет о некоторых категориях шахтеров.
Кто подпадает под льготу
Действие закона о престижности шахтерского труда распространяется на несколько категорий работников. К ним относятся:
- работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности, занятые на подземных работах по Списку №1;
- работники, добывающие уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, а также марганцевые, урановые, магниевые и озокеритні руды на подземных работах полный рабочий день;
- работники шахтостроительных предприятий, занятые полным рабочим днем под землей;
- члены семей всех перечисленных категорий работников.
Сколько стажа нужно для ранней пенсии
Льготную пенсию по возрасту назначают работникам, которые полный рабочий день заняты на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №1.
Право на такую выплату возникает по достижении 50 лет. Но кроме возраста, важен еще и страховой стаж:
- мужчинам требуется не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 10 лет – непосредственно на указанных работах;
- женщинам требуется не менее 20 лет общего стажа, из них не менее 7 лет и 6 месяцев – на указанных работах.
Условия льготного пенсионного обеспечения определяют по результатам аттестации рабочих мест.
Ранее РБК-Украина сообщало, что работающие пенсионеры могут претендовать на более высокую выплату , если после назначения или предварительного перерасчета они набрали не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.
Пенсионный фонд должен выбрать вариант перерасчета, дающий наибольшую сумму выплаты.
Напомним, некоторым украинским пенсионерам также начисляют отдельную возрастную доплату , которая не зависит от страхового стажа и назначается автоматически.
Наибольшую сумму – 570 гривен – получают люди в возрасте от 80 лет.