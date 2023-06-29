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СБУ ліквідувала підпільну друкарню, яка допомагала "легалізувати" росіян у ЄС

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки разом з Національною поліцією заблокувала міжрегіональну схему виготовлення та продажу фальшивих документів України росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал СБУ.

Як розповіли у відомстві, завдяки підробним документам росіяни намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу.

"У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки і трьох його спільників. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю", - сказано у повідомленні.

За даними СБУ, клієнтами друкарні були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу. Вартість одного підробного документа залежала від складності їх виготовлення: за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили понад тисячу доларів, а фейкове водійське посвідчення продавали за 600 доларів.

Окрім цього зловмисники виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я, таку послугу ділки оцінювали від 5 до 10 тисяч доларів.

виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я, таку послугу ділки оцінювали від $5 тис. до $10 тис.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

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