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СБУ ликвидировала подпольную типографию, которая помогала "легализовать" россиян в ЕС

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности вместе с Национальной полицией заблокировала межрегиональную схему изготовления и продажи ложных документов Украины россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как рассказали в ведомстве, благодаря поддельным документам россияне пытались "легализоваться" в Украине или уехать в Евросоюз.

"В результате комплексных мероприятий в нескольких областях нашего государства разоблачены организаторы сделки и три его сообщника. Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные акты права собственности на землю", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, клиентами типографии были граждане РФ, которые на основании фейковых документов пытались "легализоваться" в Украине или уехать в Евросоюз. Стоимость одного поддельного документа зависела от сложности их изготовления: за одну фейковую ID-карту гражданина Украины дельцы просили более тысячи долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов.

Кроме того, злоумышленники изготовляли фиктивные выводы медкомиссий по непригодности к военной службе по состоянию здоровья, такую услугу дельцы оценивали от 5 до 10 тысяч долларов.

изготавливали фиктивные выводы медкомиссий по непригодности к военной службе по состоянию здоровья, такую услугу дельцы оценивали от $5 тыс. до $10 тыс.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госпредательство. Он помогал россиянам в начале вторжения.

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