ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-керівника прокуратури Миколаєва засудили до довічного позбавлення волі за держзраду

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 28 червня 2023 17:02
Екс-керівника прокуратури Миколаєва засудили до довічного позбавлення волі за держзраду Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

На початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв РФ у веденні війни проти України.

Він надавав представникам Росії наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в місті Миколаєві та Миколаївській області.

Покарання для колишнього прокурора

Прокурори просили максимально можливе покарання - довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Інформація від СБУ

Служба безпеки України повідомила, що вона провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину.

"Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ", - йдеться у заяві.

Про кого йде мова

Раніше повідомлялось, що йдеться про колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. В обмін на інформацію він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

Бої за Миколаїв

Бойові дії в Миколаєві та Миколаївській області почалися на самому початку вторгнення РФ. Окупанти намагалися стрімко прорватися в місто і захопити його, проте ЗСУ змогли відкинути ворога.

Протягом тривалого часу росіяни обстрілювали Миколаїв із РСЗВ та С-300. Неодноразово ворожі снаряди влучали в багатоквартирні будинки, внаслідок чого гинули мирні жителі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Миколаїв Війна в Україні
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги