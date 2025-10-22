Вигоряння iPhone 17: Apple пояснила, як зберегти оригінальний колір смартфона

Користувачі iPhone 17 почали помічати, що корпус їхніх пристроїв змінює колір. На Reddit і TikTok з'явилися фото моделей Cosmic Orange, які з часом набули рожево-золотого відтінку, особливо на виступі камери та по краях корпусу. Хоча приклади трапляються в мережі, явище поки не стало масовим.
Про те, чому iPhone 17 змінює відтінок і як цьому запобігти, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Найімовірніше, причиною зміни кольору став контакт із засобами для чищення на основі перекису водню. Корпус iPhone 17 Pro виконаний з анодованого алюмінію, який отримує стійкість до корозії та рівномірність кольору завдяки штучній оксидній плівці.
Перекис водню є сильним окислювачем і може пошкоджувати цю оксидну плівку, особливо за тривалого або повторюваного контакту. Це призводить до локальної зміни кольору, вицвітання або мікропошкодження на поверхні, що пояснює, чому зміна кольору спостерігається переважно на алюмінієвій рамці та навколо камери, а не на задній скляній панелі.
Щоб уникнути небажаної трансформації кольору iPhone 17 Pro, краще дотримуватися рекомендацій Apple і не використовувати засоби з відбілювачем або перекисом водню.
На своєму сайті підтримки Apple попереджає:
