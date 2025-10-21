ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленнях

Вівторок 21 жовтня 2025 15:41
UA EN RU
iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленнях Оновлення від iOS 26.1 до iOS 26.4 додадуть ці нові функції на ваш iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

З моменту виходу iOS 26 минув лише місяць, проте розробники Apple вже тестують iOS 26.1. Компанія традиційно не обмежується одним оновленням - протягом наступного року користувачі побачать серію проміжних версій від iOS 26.1 до iOS 26.4, кожна з яких додасть нові можливості.

Про те, які нові функції з'являться в iPhone з подальшими оновленнями iOS 26, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Цифровий паспорт у Wallet

Одним із найочікуваніших нововведень стане можливість додати цифрову версію паспорта США в додаток Apple Wallet.

Як зазначено на сайті компанії, функція стане доступна пізніше цього року. Раніше Apple уточнювала, що знадобиться оновлення системи, однак тепер про це не згадується - можливо, функція буде активована через серверне оновлення.

Користувачі зможуть використовувати цифровий паспорт в аеропортах США для перевірки особи під час внутрішніх перельотів. Однак Apple наголошує, що Digital ID не замінює фізичний паспорт і не підходить для міжнародних поїздок і перетину кордонів.

Компанія заявляє, що функція відповідає стандарту REAL ID, а також може використовуватися для підтвердження віку та особистості в додатках, онлайн-сервісах і магазинах.

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленняхЦифрова версія паспорта в Wallet (фото: MacRumors)

RCS-повідомлення: шифрування та нові можливості

Раніше цього року Apple підтвердила, що планує додати підтримку RCS-повідомлень із наскрізним шифруванням у майбутніх версіях iOS, iPadOS, macOS і watchOS. Однак поки що ця функція не реалізована ні в iOS 26, ні в бета-версіях iOS 26.1.

Шифрування RCS з'явилося у версії 3.0 RCS Universal Profile, глобальному стандарті обміну повідомленнями. Це означає, що Apple офіційно підтримає RCS Universal Profile 3.0, що охоплює не тільки шифрування, а й низку поліпшень, аналогічних iMessage.

Компанія чекає, поки мобільні оператори впровадять стандарт RCS 3.0, тому оновлення може зайняти деякий час.

Після релізу користувачі отримають:

  • наскрізне шифрування листування і вкладень
  • вбудовані відповіді
  • можливість редагувати і видаляти повідомлення
  • повноцінну підтримку реакцій в RCS.

Варто зазначити, що базова підтримка RCS з'явилася в iPhone з iOS 18, а поточний стандарт 2.4 вже працює як сучасна заміна SMS.

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленняхОновлення RCS (фото: MacRumors)

Персоналізована Siri з'явиться у 2026 році

За словами глави Apple Тіма Кука, компанія робить "хороший прогрес" у створенні нової персоналізованої Siri, яка має вийти навесні 2026 року - імовірно разом з iOS 26.4.

Як писав журналіст Bloomberg Марк Гурман, оновлений голосовий асистент зможе розуміти контекст, аналізувати екран і керувати додатками точніше.

На WWDC 2024 Apple вже показувала приклади: користувач запитує Siri про час вильоту або бронь обіду, а асистент витягує дані з Пошти і Повідомлень.

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленняхПерсоналізована Siri з'явиться у 2026 році (фото: MacRumors)

Погода через супутник

У коді першої бети iOS 26 розробники виявили посилання на функцію "Погода через супутник". Поки Apple офіційно про неї не оголошувала, і невідомо, чи з'явиться вона в релізі.

Функція дасть змогу переглядати прогноз погоди в зонах без Wi-Fi і мобільного зв'язку, доповнивши наявні рішення Apple - SOS через супутник, Повідомлення, Знайти iPhone і Допомога на дорозі.

Поки що жодна із супутникових функцій Apple не вимагає платної підписки. Навіть більше, компанія нещодавно продовжила безкоштовний доступ до них для власників iPhone 14 і 15 ще на рік.

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленняхПогода через супутник (фото: MacRumors)

Нові емодзі в iOS 26.4

З оновленням iOS 26.4 iPhone традиційно отримає нову порцію емодзі.

На честь Всесвітнього дня емодзі (17 липня) консорціум Unicode показав частину символів із набору Unicode 17.0, серед яких:

  • тромбон
  • скриня зі скарбами
  • спотворене обличчя
  • волохата істота
  • хмара бійки
  • серцевина яблука
  • косатка
  • балерина

Apple зазвичай додає нові емодзі через кілька місяців після анонсу Unicode, тому можна очікувати їхньої появи в iOS 26.4 ближче до весни 2026 року.

iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленняхНові емодзі в iOS 26.4 (фото: MacRumors)

Раніше ми писали про нові функції Apple Intelligence в iOS 26, які вже доступні користувачам.

А ще ми розповідали, як увімкнути фільтрацію повідомлень в iOS 26, щоб позбутися спаму і непотрібних сповіщень.

Також у нас є матеріал про 10 функцій iOS 26, які варто активувати насамперед, щоб розкрити можливості вашого iPhone.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone iOS
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію