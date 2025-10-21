iOS 26 готує нові функції для iPhone: що з'явиться в найближчих оновленнях

З моменту виходу iOS 26 минув лише місяць, проте розробники Apple вже тестують iOS 26.1. Компанія традиційно не обмежується одним оновленням - протягом наступного року користувачі побачать серію проміжних версій від iOS 26.1 до iOS 26.4, кожна з яких додасть нові можливості.

Про те, які нові функції з'являться в iPhone з подальшими оновленнями iOS 26, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Цифровий паспорт у Wallet

Одним із найочікуваніших нововведень стане можливість додати цифрову версію паспорта США в додаток Apple Wallet.

Як зазначено на сайті компанії, функція стане доступна пізніше цього року. Раніше Apple уточнювала, що знадобиться оновлення системи, однак тепер про це не згадується - можливо, функція буде активована через серверне оновлення.

Користувачі зможуть використовувати цифровий паспорт в аеропортах США для перевірки особи під час внутрішніх перельотів. Однак Apple наголошує, що Digital ID не замінює фізичний паспорт і не підходить для міжнародних поїздок і перетину кордонів.

Компанія заявляє, що функція відповідає стандарту REAL ID, а також може використовуватися для підтвердження віку та особистості в додатках, онлайн-сервісах і магазинах.

Цифрова версія паспорта в Wallet (фото: MacRumors)

RCS-повідомлення: шифрування та нові можливості

Раніше цього року Apple підтвердила, що планує додати підтримку RCS-повідомлень із наскрізним шифруванням у майбутніх версіях iOS, iPadOS, macOS і watchOS. Однак поки що ця функція не реалізована ні в iOS 26, ні в бета-версіях iOS 26.1.

Шифрування RCS з'явилося у версії 3.0 RCS Universal Profile, глобальному стандарті обміну повідомленнями. Це означає, що Apple офіційно підтримає RCS Universal Profile 3.0, що охоплює не тільки шифрування, а й низку поліпшень, аналогічних iMessage.

Компанія чекає, поки мобільні оператори впровадять стандарт RCS 3.0, тому оновлення може зайняти деякий час.

Після релізу користувачі отримають:

наскрізне шифрування листування і вкладень

вбудовані відповіді

можливість редагувати і видаляти повідомлення

повноцінну підтримку реакцій в RCS.

Варто зазначити, що базова підтримка RCS з'явилася в iPhone з iOS 18, а поточний стандарт 2.4 вже працює як сучасна заміна SMS.

Оновлення RCS (фото: MacRumors)

Персоналізована Siri з'явиться у 2026 році

За словами глави Apple Тіма Кука, компанія робить "хороший прогрес" у створенні нової персоналізованої Siri, яка має вийти навесні 2026 року - імовірно разом з iOS 26.4.

Як писав журналіст Bloomberg Марк Гурман, оновлений голосовий асистент зможе розуміти контекст, аналізувати екран і керувати додатками точніше.

На WWDC 2024 Apple вже показувала приклади: користувач запитує Siri про час вильоту або бронь обіду, а асистент витягує дані з Пошти і Повідомлень.

Персоналізована Siri з'явиться у 2026 році (фото: MacRumors)

Погода через супутник

У коді першої бети iOS 26 розробники виявили посилання на функцію "Погода через супутник". Поки Apple офіційно про неї не оголошувала, і невідомо, чи з'явиться вона в релізі.

Функція дасть змогу переглядати прогноз погоди в зонах без Wi-Fi і мобільного зв'язку, доповнивши наявні рішення Apple - SOS через супутник, Повідомлення, Знайти iPhone і Допомога на дорозі.

Поки що жодна із супутникових функцій Apple не вимагає платної підписки. Навіть більше, компанія нещодавно продовжила безкоштовний доступ до них для власників iPhone 14 і 15 ще на рік.

Погода через супутник (фото: MacRumors)

Нові емодзі в iOS 26.4

З оновленням iOS 26.4 iPhone традиційно отримає нову порцію емодзі.

На честь Всесвітнього дня емодзі (17 липня) консорціум Unicode показав частину символів із набору Unicode 17.0, серед яких:

тромбон

скриня зі скарбами

спотворене обличчя

волохата істота

хмара бійки

серцевина яблука

косатка

балерина

Apple зазвичай додає нові емодзі через кілька місяців після анонсу Unicode, тому можна очікувати їхньої появи в iOS 26.4 ближче до весни 2026 року.

Нові емодзі в iOS 26.4 (фото: MacRumors)