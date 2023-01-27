"Виглядає кумедно". Ігнат пояснив, навіщо в Москві встановлюють ППО на дахах будівель

У Повітряних силах ЗСУ назвали "кумедною" ситуацію із встановленням ЗРПК "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель у Москві. Там вважають, що ефективність такого способу захисту є сумнівним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу .

Говорячи про встановлення цих систем на дахах будівель, Ігнат зазначив, що "це виглядає кумедно".

Він пояснив, що російський "Панцир-С1" є зенітно-гарматним комплексом. Він включає і ракети, і зенітні установки. За словами Ігната, призначення таких систем – збивати безпілотники, зокрема ударні.

"Ми ж розуміємо, до чого Росія їх там встановлює. Власне, вони бояться, що щось там прилетить, якась "бавовна" їм прилетить незрозуміло звідки", - сказав представник Повітряних сил.

При цьому він наголосив, що у світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, але вона не така варварська, як це робиться в РФ.

"Росія пішла таким, незграбним методом, як кажуть, і всю установку з гусиницями поставила на дах. Другий момент - ефективність систем з таких великих висот також сумнівна. Оскільки якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче, ніж стоїть сам "Панцир". Тому зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке, можливо, готують до мобілізації", - сказав Ігнат.